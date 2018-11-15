CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШтат Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом
Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору
Фото: unian.ua
Відповідну прокламацію підписала губернатор штату Кейт Браун, повідомляє у Facebook Посольство України в США.
Зазначається, що Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору.
"В прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: "Голодомор - це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу", - підкреслили у посольстві.
Раніше штат Вірджинія став 18 штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.
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