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Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору
Штат Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом Фото: unian.ua

Відповідну прокламацію підписала губернатор штату Кейт Браун, повідомляє у Facebook Посольство України в США.

Зазначається, що Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору.

"В прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: "Голодомор - це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу", - підкреслили у посольстві.

Раніше штат Вірджинія став 18 штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

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15 11 2018 09:38
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