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Ще один російський актор підтримав окупантів, - ВІДЕО

Окупанти розповіли йому про те, що "навіть діти брали участь у військових діях, на фронті воюють жінки", при цьому Київ "цього не розуміє"
Російський актор Олександр Панкратов-Чорний підтримав бойовиків Донбасу, приїхавши до них з концертом.
Ще один російський актор підтримав окупантів, - ВІДЕО Фото: скріншот espreso.tv

Таким чином Панкратов-Чорний дав інтерв'ю одному з сепаратистських сайтів, яке розмістили у соцмережі YouTube. 

У ньому чоловік стверджує, що коли він приїхав на окуповані території та побачив, що там відбувається на власні очі, то це справило на нього неабияке враження. За його словами, окупанти розповіли йому про те, що "навіть діти брали участь у військових діях, на фронті воюють жінки", при цьому Київ "цього не розуміє".

"Загинуть десятки тисяч людей, а такі, як ПоТрошенко та інші, вони - збагатяться та втечуть. Бандерівці і 20 років пропаганди подіяли так, що це буде тривати довго, вони не заспокояться! Вони виходять з смолоскипами, вони не хочуть працювати, хочуть мати рабів, за рахунок яких жити", - наголосив Панкратов-Чорний.

Нагадаємо, російський письменник Захар Прилєпін зайняв посаду заступника командира батальйону спецназу бойовиків ОРДО.

Прилєпін заявляв, що його підрозділ бойовиків складається з 90% людей, які мають досвід військових дій, "більшість - місцеві", але "в Росії з числа товаришів (з колишньої політичної і близькополітичною діяльності) просто черга стоїть".

 

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06 03 2017 11:33
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