Російський письменник пішов воювати за бойовиків "ДНР", - ФОТО

"Київ - кінцева мета. Приховувати не будемо. Київ - російське місто. Россійське українське місто. Наше діло маленьке. Нагорі вирішать", - зазначає Прилєпін

Російський письменник Захар Прилєпін зайняв посаду заступника командира батальйону спецназу бойовиків ОРДО.

Прилєпін займає посаду замполіта, у нього навіть є звання "майор армії "ДНР", - повідомляє російська Комсомольська правда.

"Цілком очевидно, що Донбас - це зона відповідальності не перед жителями Донбасу або України, а перед майбутнім Росії. Якщо нам тут вдасться чогось досягти, значить у нас вийде всюди, на будь-яких напрямках", - вважає Прилєпін.

За його словами, підрозділ бойовиків створено саме за його ініціативою. "Ми будемо прагнути до того, щоб на білому коні в'їхати в якесь сусіднє місто, яке було залишено в силу різних причин", - заявив він.

"Київ - кінцева мета. Приховувати не будемо. Київ - російське місто. Россійське українське місто. Наше діло маленьке. Нагорі вирішать", - сказав він.

Фото:kompravda.eu

"Але я думаю, що таких помилок, які були з Януковичем, бути не має. Вони прекрасно усвідомлюють, що посадити якогось умовного Сидорова, Тимошенко і Медведчука, про все з ним домовитися, а через навіть не чотири роки, а через місяць він зробить повне перезавантаження, і знову почнеться те ж саме. Я думаю, що у них (у Кремля) вистачить розуму такі речі більше не робити. Вся Україна - мета. Жодної іншої мети бути не може", - заявив ватажок бойовиків з російським громадянством.

Прилєпін заявив, що його підрозділ бойовиків складається з 90% людей, що мають досвід військових дій, "більшість - місцеві", але "в Росії з числа товаришів (з колишньої політичної і близькополітичною діяльності) просто черга стоїть".

Судячи з тексту, один з його підрозділів вже знаходиться в районі окупованого Комінтернова, неподалік Маріуполя.

Прилєпін близько 20 років тому служив в ОМОНі, в тому числі бував у відрядженнях в Чечні і Дагестані.

З 2015 року він є радником ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка.

З 2016 Прилєпін веде авторську передачу на телеканалі "Царгород ТВ". Власник каналу - бізнесмен Костянтин Малофєєв - який в тому числі спонсорував бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, на блокпосту біля селища Макарове Луганської області військовослужбовці затримали жінку, яка знаходиться в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями "ЛНР" і "ДНР".