На Луганщині затримано жінку, яка співпрацювала з "ЛНР" і "ДНР"
Під час огляду автомобіля та перевірки документів жінка помітно нервувала і агресивно реагувала на зауваження гвардійців.
Про це повідомляє сайт Нацгвардії.
"Перевірка документів показала, що у даної громадянки немає довідки переселенця з тимчасовою пропискою, а прописана вона в місті Луганськ. Громадянку В. було перевірено по базі даних "Блокпост". В ході перевірки виявлено, що вона знаходиться в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями ЛНР і ДНР", - йдеться в повідомленні.
Раніше iPress.ua повідомляв про викладачку Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Владиславу Броницьку, яка пише вірші про терористичні республіки й називає українців "окупантами".
Нагадаємо, у вересні минулого року у Києві працівники Служби безпеки України затримали жінку, яка вела антиукраїнську пропаганду за вказівкою російських кураторів.
Також раніше СБУ викрила в Ужгороді адміністратора проросійських груп у соцмережах.
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