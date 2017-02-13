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На Луганщині затримано жінку, яка співпрацювала з "ЛНР" і "ДНР"

Жінка перебувала у розшуку
На блокпосту біля селища Макарове Луганської області військовослужбовці затримали жінку, яка знаходиться в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями "ЛНР" і "ДНР".
На Луганщині затримано жінку, яка співпрацювала з "ЛНР" і "ДНР" Фото: rbc.ua

Під час огляду автомобіля та перевірки документів жінка помітно нервувала і агресивно реагувала на зауваження гвардійців.

Про це повідомляє сайт Нацгвардії.

"Перевірка документів показала, що у даної громадянки немає довідки переселенця з тимчасовою пропискою, а прописана вона в місті Луганськ. Громадянку В. було перевірено по базі даних "Блокпост". В ході перевірки виявлено, що вона знаходиться в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями ЛНР і ДНР", - йдеться в повідомленні.

Раніше iPress.ua повідомляв про викладачку Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Владиславу Броницьку, яка пише вірші про терористичні республіки й називає українців "окупантами".

Нагадаємо, у вересні минулого року у Києві працівники Служби безпеки України затримали жінку, яка вела антиукраїнську пропаганду за вказівкою російських кураторів.

Також раніше СБУ викрила в Ужгороді адміністратора проросійських груп у соцмережах.

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13 02 2017 06:32
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