На Закарпатті затримали адміністратора проросійських груп, - ВІДЕО
Зловмисник створив фейкові акаунти у соцмережах та адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу та пропагував військову агресію РФ на Сході України, -повідомляє прес-служба СБУ.
Під час обшуку оперативники вилучили у затриманого комп'ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.
Фото:ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Раніше iPress.ua повідомляв про викладачку Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Владиславу Броницьку, яка пише вірші про терористичні республіки й називає українців "окупантами".
Нагадаємо, у вересні минулого року у Києві працівники Служби безпеки України затримали жінку, яка вела антиукраїнську пропаганду за вказівкою російських кураторів.
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