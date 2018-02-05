CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСенат і Асамблея штату Нью-Йорк (США) визнали Голодомор геноцидом українського народу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу
Сенат і Асамблея штату ухвалили спільну резолюцію
Символ Голодомору. Фото: facebook.com/ExpertCorps/
"Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк ухвалили спільну резолюцію до 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу", - йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.
На сьогодні Голодомор в Україні визнаний геноцидом вже в дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні і Пенсильванії.
Нагадаємо, що в березні в посольстві України в США заявили, що штат Массачусетс (США) визнав голодомор в Україні геноцидом українського народу.
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