Штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк (США) визнали Голодомор геноцидом українського народу.

"Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк ухвалили спільну резолюцію до 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу", - йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

На сьогодні Голодомор в Україні визнаний геноцидом вже в дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні і Пенсильванії.

Нагадаємо, що в березні в посольстві України в США заявили, що штат Массачусетс (США) визнав голодомор в Україні геноцидом українського народу.