Швейцарець обраний президентом української Прем'єр-ліги

Швейцарець Томас Грімм обраний новим президентом Прем'єр-ліги України.

За 58-річного функціонера віддали голоси 10 клубів УПЛ, ще два утрималися. Він був висунутий "Олександрією" і виявився єдиним кандидатом, пише SportArena.

Томас Грімм заступає на 4-річний термін і стане третім в історії керівником Прем'єр-ліги після Віталія Данилова і Володимира Генінсона.

Тепер уже колишній президент УПЛ Володимир Генінсон ще в середині березня дав зрозуміти, що не збирається знову балотуватися на цей пост.

Як пише видання, у 2016 році швейцарець займався юридичними питаннями при підготовці збірної України до чемпіонату Європи-2016. Крім цього, Грімм обіймав посаду президента ФК "Янг Бойз", а в 2009 році був обраний на пост глави швейцарської футбольної ліги, яку очолював протягом двох років.