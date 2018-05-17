Швейцарія проведе референдум за повну заборону пестицидів
Понад 100 тисяч швейцарців підписали заклик про заборону, яка застосовувалась б до всіх фермерів, галузей та імпортованих продуктів, повідомляє ВВС.
Якщо голосування буде позитивним, Швейцарія стане лише другою країною після Бутану, яка впровадить повну заборону. Офіційно петицію передадуть до Федеральної канцелярії в Берні 25 травня, але сам референдум може відбутися лише за кілька років.
Швейцарські чиновники спочатку перевірятимуть підписи, а потім передадуть петицію до Федеральної ради (уряду). У свою чергу, уряд має один рік, щоб надати рекомендації парламенту. Тоді депутати матимуть ще два роки, щоб прийняти ініціативу та запланувати голосування, або запропонувати контр-ініціативу, яка також може бути представлена на референдумі.
Якщо рішення зрештою буде прийнято, всі синтетичні пестициди будуть заборонені протягом 10 років.
Представники фермерських господарств та промисловості відкидають ідею референдуму, заявивши, що це надто екстремальна пропозиція, і вона не отримає підтримки.
Нагадаємо, що у Швейцарії провели референдум, на який було винесено питання щодо подальшого права федерального уряду й надалі збирати податки з громадян.
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