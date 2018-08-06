ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер Китаю Сі Цзіньпін вручив президенту Росії Володимиру Путіну Орден Дружби КНР.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сі Цзіньпін нагородив свого "найкращого друга" Путіна
Сі Цзіньпін заявив, що Росія має вплив у всьому світі
Фото: Reuters
"Неважливо, які хвилювання відбуваються в міжнародній ситуації. Китай і Росія завжди ставили розвиток відносин пріоритетом", - сказав він під час церемонії нагородження, передає Reuters.
Також Сі Цзіньпін заявив, що Росія має вплив у всьому світі.
"Президент Путін - лідер великої країни, що має вплив у всьому світі. Він мій найкращий, найближчий друг", - додав голова КНР.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія і надалі підтримуватиме самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", територія яких окупована Росією з 2014 року.
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08 06 2018 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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