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Сі Цзіньпін нагородив свого "найкращого друга" Путіна

Сі Цзіньпін заявив, що Росія має вплив у всьому світі
Лідер Китаю Сі Цзіньпін вручив президенту Росії Володимиру Путіну Орден Дружби КНР.
Сі Цзіньпін нагородив свого "найкращого друга" Путіна Фото: Reuters

"Неважливо, які хвилювання відбуваються в міжнародній ситуації. Китай і Росія завжди ставили розвиток відносин пріоритетом", - сказав він під час церемонії нагородження, передає Reuters.

Також Сі Цзіньпін заявив, що Росія має вплив у всьому світі.

"Президент Путін - лідер великої країни, що має вплив у всьому світі. Він мій найкращий, найближчий друг", - додав голова КНР.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія і надалі підтримуватиме самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", територія яких окупована Росією з 2014 року.

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08 06 2018 16:54
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