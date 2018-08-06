Сі Цзіньпін нагородив свого "найкращого друга" Путіна

Сі Цзіньпін заявив, що Росія має вплив у всьому світі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вручив президенту Росії Володимиру Путіну Орден Дружби КНР.

"Неважливо, які хвилювання відбуваються в міжнародній ситуації. Китай і Росія завжди ставили розвиток відносин пріоритетом", - сказав він під час церемонії нагородження, передає Reuters.

Також Сі Цзіньпін заявив, що Росія має вплив у всьому світі.

"Президент Путін - лідер великої країни, що має вплив у всьому світі. Він мій найкращий, найближчий друг", - додав голова КНР.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія і надалі підтримуватиме самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", територія яких окупована Росією з 2014 року.