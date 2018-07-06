Путін пообіцяв надалі підтримувати самоназвані "ДНР" та "ЛНР"
Про це Путін заявив час прямої лінії, відповідаючи на питання російського письменника Захара Прілєпіна, який назвав себе "офіцером армії "ДНР", інформує Громадське.
Прілєпін висловив побоювання, що "українська армія може скористатись Чемпіонатом світу з футболу і почне активні бойові дії".
Путін заявив, що на його думку, подібних речей не відбудеться, водночас він додав: "Якщо це трапиться, я гадаю, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому".
Путін також відзначив, що влада України "не може вирішити конфлікт на Донбасі, а ситуація навколо "ДНР" і "ЛНР" тільки посилюється". Загострення конфлікту російський лідер пов'язав з майбутніми виборами в Україні.
У той же час, він наголосив, що Росія продовжить підтримувати бойовиків, а єдиним шляхом врегулювання "конфлікту" залишаться мінські угоди.
"Ми бачимо, що там відбувається, і бачимо, як люди це все переносять. Ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу і будемо це робити далі", — сказав Путін.
Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.
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