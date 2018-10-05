План деокупації Донбасу планують завершити до 1 вересня, - Аваков

Зазначається, що документ буде мати дві частини - підготовчу та практичну

Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.

Міністр внутрішніх справ сказав, що вже влітку повинен бути готовий план з деокупації Донбасу.

"Вже влітку ми повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян", - повідомив голова МВС Арсен Аваков під час засідання з головами всіх центральних органів виконавчої влади системи міністерства, інформує прес-служба відомства.

Він висловив переконання, що треба залучати громадськість до обговорення плану.

Зі свого боку, очільник робочої групи, радник міністра Іван Варченко наголосив, що робоча група виокремила всі виклики та загрози на тимчасово окупованих територіях.

"Робоча група, яка працювала над цим планом, виявила всі виклики. Зокрема, кримінального, соціально-економічного характеру, пов’язані з веденням бойових дій, інформаційні, культурні та політичні. А також напрацювали шляхи їх подолання", - цитують Варченко.

Аваков зазначив, що всі представники центральних органів виконавчої влади повинні опрацювати пункти плану та найближчим часом подати свої зауваження.

"Ми повинні бути готовими до того, що треба буде прийти на звільнену територію і відразу починати роботу. Кожен із наших підрозділів повинен її розуміти. В нас є вже подібний досвід на таких територіях і, як показує практика, дуже часто наші фахівці вирішують не лише питання безпеки, а навіть побутові проблеми місцевого населення", - сказав міністр внутрішніх справ.