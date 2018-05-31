Сійярто похвалив ініціативу українського уряду щодо зміни закону "Про освіту"

Раніше Угорщина пішла на поступки і погодилася на переговори щодо закону про мову освіти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно похвалив ініціативу українського уряду щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту".

Про це йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду за підсумками зустрічі Сійярто з державним секретарем США Майком Помпео у Вашингтоні.

Угорський міністр подякував США за активність у вирішенні "мовної проблеми". За його словами, без підтримки Сполучених Штатів було б неможливо утворити міжурядову робочу групу України та Угорщини, яка займеться питанням мови освіти.

Сійярто окремо похвалив кроки українського уряду, спрямовані на вирішення суперечки.

"На порядку денному українського парламенту уже є ініціатива про відтермінування закону про освіту до 2023 року, а виведення з його дії приватних шкіл просуває застосування цього закону вперед", - зазначив угорський міністр.

На зустрічі у Вашингтоні Держсекретар США також особисто попросив Сійярто підтримати Україну в НАТО.

Нагадаємо, що Угорщина пішла на поступки і погодилася на переговори щодо закону про мову освіти після тривалого часу відмов від пропозицій української сторони. Сійярто раніше підтвердив початок консультацій з Україною щодо мовного питання в законі "Про освіту".