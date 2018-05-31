Сійярто похвалив ініціативу українського уряду щодо зміни закону "Про освіту"
Про це йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду за підсумками зустрічі Сійярто з державним секретарем США Майком Помпео у Вашингтоні.
Угорський міністр подякував США за активність у вирішенні "мовної проблеми". За його словами, без підтримки Сполучених Штатів було б неможливо утворити міжурядову робочу групу України та Угорщини, яка займеться питанням мови освіти.
Сійярто окремо похвалив кроки українського уряду, спрямовані на вирішення суперечки.
"На порядку денному українського парламенту уже є ініціатива про відтермінування закону про освіту до 2023 року, а виведення з його дії приватних шкіл просуває застосування цього закону вперед", - зазначив угорський міністр.
На зустрічі у Вашингтоні Держсекретар США також особисто попросив Сійярто підтримати Україну в НАТО.
Нагадаємо, що Угорщина пішла на поступки і погодилася на переговори щодо закону про мову освіти після тривалого часу відмов від пропозицій української сторони. Сійярто раніше підтвердив початок консультацій з Україною щодо мовного питання в законі "Про освіту".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов