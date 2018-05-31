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Сійярто похвалив ініціативу українського уряду щодо зміни закону "Про освіту"

Раніше Угорщина пішла на поступки і погодилася на переговори щодо закону про мову освіти
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно похвалив ініціативу українського уряду щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту".
Сійярто похвалив ініціативу українського уряду щодо зміни закону "Про освіту" Петер Сійярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH

Про це йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду за підсумками зустрічі Сійярто з державним секретарем США Майком Помпео у Вашингтоні.

Угорський міністр подякував США за активність у вирішенні "мовної проблеми". За його словами, без підтримки Сполучених Штатів було б неможливо утворити міжурядову робочу групу України та Угорщини, яка займеться питанням мови освіти.

Сійярто окремо похвалив кроки українського уряду, спрямовані на вирішення суперечки.

"На порядку денному українського парламенту уже є ініціатива про відтермінування закону про освіту до 2023 року, а виведення з його дії приватних шкіл просуває застосування цього закону вперед", - зазначив угорський міністр.

На зустрічі у Вашингтоні Держсекретар США також особисто попросив Сійярто підтримати Україну в НАТО.

Нагадаємо, що Угорщина пішла на поступки і погодилася на переговори щодо закону про мову освіти після тривалого часу відмов від пропозицій української сторони. Сійярто раніше підтвердив початок консультацій з Україною щодо мовного питання в законі "Про освіту".

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31 05 2018 10:37
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