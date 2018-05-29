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Угорщина підтвердила початок консультацій з Україною щодо закону "Про освіту"

Угорщина пропонує створити міжурядову робочу групу
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив початок консультацій з Україною щодо мовного питання в законі "Про освіту".
Угорщина підтвердила початок консультацій з Україною щодо закону "Про освіту" Петер Сійярто. Фото: ЕРА

"Угорщина пропонує створити міжурядову робочу групу, якій доручать стежити за виконанням висновку Венеціанської комісії щодо України. Порушуючи права угорської національної меншини, Україна призвела до ситуації, яка шкодить усім", – заявив глава угорського МЗС.

За його словами, Угорщина не зацікавлена конфліктувати з Україною, а лише хоче захистити права угорської меншини.

"Наша мета – повернути закарпатським угорцям ті права, які їм надавалися раніше і гарантувалися. Наша мета – дати нам можливість повернутися до нашої політики, яка була побудована у випадку України на підтримці європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів наших сусідів. Венеціанська комісія передбачила, що українські органи влади повинні консультуватися з національними меншинами і утримуватися від обмеження раніше набутих прав", – наполягає Сіярто.

Політик зазначив, що до складу робочої групи увійдуть керівники міністерств закордонних справ та освіти, а також представників угорської меншини в Україні.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Павло Клімкін у кулуарах штаб-квартири ООН повідомив, що офіційні Київ та Будапешт домовились провести консультації щодо мовної статті закону "Про освіту".

Нагадаємо, 25 травня, уряд Угорщини ініціював у НАТО перегляд програм підтримки України через "провал реформування" країни.

28 вересня 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту". Закон визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами. Низка країн, зокрема Угорщина, розкритикували закон через те, що він, за їх переконанням, обмежує права національних  меншин.

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29 05 2018 23:30
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