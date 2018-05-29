Угорщина підтвердила початок консультацій з Україною щодо закону "Про освіту"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив початок консультацій з Україною щодо мовного питання в законі "Про освіту".

"Угорщина пропонує створити міжурядову робочу групу, якій доручать стежити за виконанням висновку Венеціанської комісії щодо України. Порушуючи права угорської національної меншини, Україна призвела до ситуації, яка шкодить усім", – заявив глава угорського МЗС.

За його словами, Угорщина не зацікавлена конфліктувати з Україною, а лише хоче захистити права угорської меншини.

"Наша мета – повернути закарпатським угорцям ті права, які їм надавалися раніше і гарантувалися. Наша мета – дати нам можливість повернутися до нашої політики, яка була побудована у випадку України на підтримці європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів наших сусідів. Венеціанська комісія передбачила, що українські органи влади повинні консультуватися з національними меншинами і утримуватися від обмеження раніше набутих прав", – наполягає Сіярто.

Політик зазначив, що до складу робочої групи увійдуть керівники міністерств закордонних справ та освіти, а також представників угорської меншини в Україні.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Павло Клімкін у кулуарах штаб-квартири ООН повідомив, що офіційні Київ та Будапешт домовились провести консультації щодо мовної статті закону "Про освіту".

Нагадаємо, 25 травня, уряд Угорщини ініціював у НАТО перегляд програм підтримки України через "провал реформування" країни.

28 вересня 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту". Закон визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами. Низка країн, зокрема Угорщина, розкритикували закон через те, що він, за їх переконанням, обмежує права національних меншин.