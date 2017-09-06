Слідство у справі Охендовського зупинили

Наразі НАБУ довело отримання Охендовським у офісі Партії регіонів щонайменш 16 тисяч доларів та його розпис у "чорній бухгалтерії".

Для того, щоб достовірно встановити, які конкретно дії голова ЦВК Михайло Охендовський, перебуваючи у закордонних відрядженнях, виконував в інтересах Партії регіонів, і чи виконував взагалі, детективами НАБУ до уповноважених органів інших держав спрямовано ряд клопотань про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. До отримання відповідей від іноземних партнерів слідство у цій справі зупинено, - повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"30 травня 2017 року минув рік, як детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. 13 грудня 2016 року про підозру в одержанні хабарів повідомлено першому і поки що єдиному фігуранту цієї справи - голові Центральної виборчої комісії Охендовському М.В.", - йдеться у повідомленні.

На переконання детективів НАБУ, ними доведено власноручне отримання Охендовським у офісі Партії регіонів щонайменш 16 тисяч доларів, про одержання яких він, згідно висновків проведених ними почеркознавчих експертиз, особисто розписався у "чорній бухгалтерії".

Водночас, як зазначають у САП, для визнання особи винуватою в одержанні хабара закон вимагає доведення не лише самого факту передачі коштів, але й використання хабароодержувачем свого службового становища в інтересах хабародавця. Таким чином, залишається встановити, які саме конкретні дії Охендовський, перебуваючи у закордонних відрядженнях, виконував в інтересах Партії регіонів, і чи виконував їх взагалі.

"На жаль, отримані під час слідства офіційні документи українських дипломатів, які забезпечували організаційний супровід відряджень Охендовського М.В., містять з цього приводу суттєві суперечності. За таких обставин єдиним надійним джерелом, яке в змозі надати об'єктивні відповіді на запитання слідства, залишається відповідна іноземна сторона. Тому, на виконання вимог національного закону та міжнародно-правових договорів, детективами НАБУ за погодженням з процесуальними керівниками до уповноважених органів інших держав спрямовано ряд клопотань про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. До отримання відповідей від іноземних партнерів слідство у справі зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України", - уточнили в САП.

Решта ж матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів підлягають подальшому дослідженню у окремому провадженні, яке керівником САП виділено та направлено за підслідністю до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, зазначили у відомстві.

Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.