Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України

У четвер, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції.

Цій події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей, нагадує "Укрінформ".

Новітній конституційний процес розпочався одразу ж після ухвалення 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР "Декларації про державний суверенітет України" - вже у жовтні була створена Конституційна комісія. Після розпаду СРСР і набуття Україною незалежності у 1991 році стало зрозуміло, що розбудова правової системи в незалежній державі повинна здійснюватися на власній основі. У 1991-1996 роках комісіями, окремо створеними Верховною Радою та президентом, було складено кілька проектів Конституції. Вони тривалий час обговорювалися, доповнювалися і допрацьовувалися.

Найгостріші суперечності викликали питання розподілу влади і власності, державна символіка, статус російської мови і статус Республіки Крим. Ліві сили схилялися в бік применшення ролі президентської влади, приватновласницьких відносин, за надання однакового статусу українській та російській мовам і збереження автономного статусу Криму. Праві, в яких об'єдналися представники "партії влади", підприємницькі кола та депутати національної культурно-мовної орієнтації, виступали за сильну президентську вертикаль, гарантування всієї повноти приватновласницьких прав, панування української мови та ліквідацію автономії Криму.

Тим часом в країні діяла Конституція УРСР 1978 року з деякими змінами. У ніч з 27 на 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Документ отримав підтримку двох третин депутатського корпусу (315 народних депутатів). У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України.

Президент України Петро Порошенко Україну привітав з Днем Конституції на своїй сторінці у Facebook.

"Історія вітчизняного конституціоналізму налічує вже понад три століття, коли 1710-му році світ побачив один з найпрогресивніших документів свого часу - "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького" Пилипа Орлика. І сьогодні українська Конституція, як спадкоємиця ідей та принципів, закладених у документі славного гетьмана, - один з найбільш демократичних Основних Законів у світі.

Шануймо ідеї та принципи, за якими живе Україна та захищаймо їх разом! З Днем Конституції!", - йдеться у привітанні.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також привітав українських громадян з Днем Конституції України, повідомляє Урядовий портал.

"Саме Конституція України є нашим дороговказом і головним арбітром. Переконаний, що завдяки демократичним здобуткам українського громадянського суспільства, особливо в період Революції Гідності, значення конституційної культури, зокрема імперативної дії Основного Закону України, в нашій країні лише зростає. Особиста відповідальність і небайдужість до того, яким шляхом рухатиметься наша держава і суспільство, яким буде завтрашній день для прийдешніх поколінь, – це міцна громадянська позиція, яка робить солідарними мільйони українців, яка робить нас європейцями за духом і кров’ю", - наголосив Гройсман.

Українські громадяни з гідністю "відстоюють конституційні права та конституційний лад у державі: починаючи з оборони країни на східних рубежах, де українці чинять гідний опір світу імперського авторитаризму, військової агресії та системного знецінення людини, до ряду громадських рухів, що звертають увагу на недостатнє дотримання норм Конституції України в тих чи інших сферах суспільного життя", додає він.