Соратники Трампа контактували з розвідкою РФ ще за рік до виборів
Правоохоронні органи і спецслужби США дізналися про ці зв'язки приблизно одночасно з тим, коли вони доводили спроби Росії втрутитися в президентські вибори, зламавши штаб Демократичної партії.
Про це пише The New York Times.
За словами джерел, з розвідкою РФ контактували також і інші особи з оточення Трампа. З російської сторони в таких контактах брали участь і члени уряду, а не лише розвідка.
Джерела повідомили, що один з тих, хто фігурує у цих телефонних розмовах - член передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт.
Манафорт цю інформацію назвав "абсурдом" і заявив, що ніколи не говорив з представниками російської розвідки і ніколи не мав нічого спільного з російським урядом або адміністрацією Путіна.
Інших імен, а також будь-якої іншої інформації про дзвінки джерела не повідомили.
Нагадаємо, Майкл Флінн подав у відставку з посади помічника президента США Дональда Трампа з національної безпеки.
ЗМІ писали, що за кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа, його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва з послом цієї країни в США
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