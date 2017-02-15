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Соратники Трампа контактували з розвідкою РФ ще за рік до виборів

З російської сторони в таких контактах брали участь і члени уряду, а не лише розвідка
Записи телефонних розмов свідчать, що члени президентської кампанії Дональда Трампа контактували з високопоставленими російськими чиновниками з розвідки за рік до виборів в США в листопаді 2016 року.
Соратники Трампа контактували з розвідкою РФ ще за рік до виборів Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Правоохоронні органи і спецслужби США дізналися про ці зв'язки приблизно одночасно з тим, коли вони доводили спроби Росії втрутитися в президентські вибори, зламавши штаб Демократичної партії.

Про це пише The New York Times.

За словами джерел, з розвідкою РФ контактували також і інші особи з оточення Трампа. З російської сторони в таких контактах брали участь і члени уряду, а не лише розвідка.

Джерела повідомили, що один з тих, хто фігурує у цих телефонних розмовах - член передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт.

Манафорт цю інформацію назвав "абсурдом" і заявив, що ніколи не говорив з представниками російської розвідки і ніколи не мав нічого спільного з російським урядом або адміністрацією Путіна.

Інших імен, а також будь-якої іншої інформації про дзвінки джерела не повідомили.

Нагадаємо, Майкл Флінн подав у відставку з посади помічника президента США Дональда Трампа з національної безпеки.

ЗМІ писали, що за кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа, його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва з послом цієї країни в США

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