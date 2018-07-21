Спецслужби Молдови встановили 56 найманців, які воювали за "ЛДНР"
"З осіб, виявлених до тепер СІБ, у співпраці з іншими установами та партнерами з-за кордону, 18 осіб було затримано, і близько 15 осіб вже були засуджені. За неофіційними даними, двоє громадян Молдови були засуджені в Україні", - повідомила виданню Ziarul de Gardă прес-секретар СІБ Даніелла Минзат, інформує "Європейська правда".
70% молдовських найманців, які воюють в Донбасі, походять із соціально вразливих сімей і не працевлаштовані. У той же час, половина з тих, хто бореться на боці сепаратистів, родом з Придністров'я. Як правило, люди вирішують воювати в Донбасі з фінансових міркувань.
Служба інформації та безпеки не змогла надати детальну інформацію про суми, обіцяні найманцям, на тій підставі, що заяви молдован, які воюють на сході України, не можуть бути доведені, зауважує видання.
Нагадаємо, упродовж минулої доби противник 29 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, троє поранених військових. В районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи.
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