Співачку, яка виконала пісню "Ламбада", знайшли мертвою у Бразилії

Жінку було виявлено в обвугленій машині

У Ріо-де-Жанейро знайшли мертвою співачку Лоалву Браз, яка виконала знамениту пісню "Ламбада".

Жінку було виявлено в обвугленій машині біля її будинку в Сакуаремі, - інформує Musica.uol.com.br.

Місцева поліція підтвердила, що в машині дійсно перебувала Браз, однак обставини її смерті поки не відомі.

Пісня "Ламбада", що принесла їй світову популярність, була записана спільно з французькою групою Kaoma в 1989 році. У світі було продано понад 5 млн копій композиції.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі на 75-му році життя померла зірка телесеріалу "Санта-Барбара" Барбара Тарбак.