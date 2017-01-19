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Співачку, яка виконала пісню "Ламбада", знайшли мертвою у Бразилії

Жінку було виявлено в обвугленій машині
У Ріо-де-Жанейро знайшли мертвою співачку Лоалву Браз, яка виконала знамениту пісню "Ламбада".
Співачку, яка виконала пісню "Ламбада", знайшли мертвою у Бразилії Фото:112.ua

Жінку було виявлено в обвугленій машині біля її будинку в Сакуаремі, - інформує Musica.uol.com.br.

Місцева поліція підтвердила, що в машині дійсно перебувала Браз, однак обставини її смерті поки не відомі.

Пісня "Ламбада", що принесла їй світову популярність, була записана спільно з французькою групою Kaoma в 1989 році. У світі було продано понад 5 млн копій композиції.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі на 75-му році життя померла зірка телесеріалу "Санта-Барбара" Барбара Тарбак.

 
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19 01 2017 20:42
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