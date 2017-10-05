Співробітник СБУ був під будинком Шеремета напередодні вбивства, - ВІДЕО
Про це йдеться у розслідуванні журналістів OCCRP та Слідства.Інфо, які провели незалежне розслідування вбивства, що сталося 20 липня 2016 року.
Згідно з даними розслідування, співробітник на ім'я Ігор Устименко працював в СБУ принаймні до 2014 року. Сам Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою.
СБУ також відмовилася надавати коментарі для фільму.
Устименко був присутній біля будинку Шеремета принаймні декілька годин уночі, коли під автівку журналіста було підкладено вибухівку.
Він приїхав на місце події на Шкоді Октавії 2551 сірого кольору. Її зафіксували декілька камер спостереження в районі, де проживав Павло.
Автівка зареєстрована на іншу особу, Зарецьку Наталію Леонідівну.
Ані Зарецька, ані Устименко не змогли пояснити факту та мети використання авто людиною, яка має зв'язок з українською спецслужбою.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
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