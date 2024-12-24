Foreign Affairs назвав чотири ключові пункти майбутньої мирної угоди

Вкрай болюче питання територій взагалі не буде предметом торгів за столом переговорів.

Обраний президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне покласти край війні в Україні. Незалежно від того, які прагнення мають Україна та росія, суть мирної угоди зводитиметься до запобігання відновленню війни, а не врегулювванню территоріального питання.

Про це в авторській статті для Foreign Affairs пише Семюел Чарап, старший політолог аналітичного центру RAND Corporation та експерт з російської політики.

На його думку, реалістичний мирний план має включати чотири ключові елементи: добре продуману угоду про припинення вогню, надійні гарантії безпеки для України, покарання росії за агресію та заходи зі стабілізації відносин росії із Заходом. Чарап переконаний, що питання територій навряд чи буде предметом переговорів, і лінія розмежування, можливо, з деякими невеликими змінами та коригуваннями, в цілому залишиться там, де вона буде на момент припинення вогню.

"Територіальний контроль, попри те, що він надзвичайно важливий для обох сторін, зрештою не є таким основним питанням, як ці ширші політичні питання. І визнання російських анексій справедливо вважається неможливим кроком як для України, так і для її західних спонсорів", – пише аналітик.