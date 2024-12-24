Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Foreign Affairs назвав чотири ключові пункти майбутньої мирної угоди

24 грудня 2024, 16:56
Foreign Affairs назвав чотири ключові пункти майбутньої мирної угоди
Вкрай болюче питання територій взагалі не буде предметом торгів за столом переговорів.
Обраний президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне покласти край війні в Україні. Незалежно від того, які прагнення мають Україна та росія, суть мирної угоди зводитиметься до запобігання відновленню війни, а не врегулювванню территоріального питання.
 
Про це в авторській статті для Foreign Affairs пише Семюел Чарап, старший політолог аналітичного центру RAND Corporation та експерт з російської політики.
 
На його думку, реалістичний мирний план має включати чотири ключові елементи: добре продуману угоду про припинення вогню, надійні гарантії безпеки для України, покарання росії за агресію та заходи зі стабілізації відносин росії із Заходом. Чарап переконаний, що питання територій навряд чи буде предметом переговорів, і лінія розмежування, можливо, з деякими невеликими змінами та коригуваннями, в цілому залишиться там, де вона буде на момент припинення вогню. 
 
"Територіальний контроль, попри те, що він надзвичайно важливий для обох сторін, зрештою не є таким основним питанням, як ці ширші політичні питання. І визнання російських анексій справедливо вважається неможливим кроком як для України, так і для її західних спонсорів", – пише аналітик.
 
Чарап наголошує, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають бути такими, аби росія усвідомлювала неприйнятний рівень ціни, яку доведеться заплатити за нове вторгнення. Це можуть бути або поставки зброї, здатні завдати росії болючого удару у відповідь, або зобов’язання втручання третіх країн на боці України.
 
"Якщо Київ переконається, що його безпека гарантована, він зможе зосередитися на економічному відновленні та демократії, а не на тому, щоб стати гарнізонною державою", – наголошує експерт.
 
Окремим викликом аналітик вважає контроль за дотриманням режиму припинення вогню між двома вкрай ворожими державами, які не визнають законною лінію розмежування, яка складеться на момент закінчення боїв. 
 
Чарап не вірить в ідею миротворців, оскільки їх би знадобилося надто багато. Реальним рішенням він вважає встановлення мережі датчиків і камер спостереження, які б моніторили ситуацію. Вочевидь, відповідальною за моніторинг має бути якась третя сторона.
 
Але куди важливіше запровадити механізми відповідальності, аби порушення режиму тиші мали певну ціну, додає експерт, нагадуючи про сумний досвід Мінських угод.
 
Аналітик не вірить, що Україну візьмуть в НАТО, адже Захід дав зрозуміти, що не піде на це, а росія називала недопущення вступу Києва в альянс однією з цілей своєї агресії. Натомість він нагадує, що США неодноразово брали на себе прямі гарантії безпеки для дружніх країн у постконфліктних ситуаціях. 

 

війна в УкраїніМирні ініціативиросія окупанти

Останні матеріали

Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Проєкт
Політика
Проєкт "росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється