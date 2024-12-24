Зонд NASA наблизиться до Сонця на рекордно малу відстань

Це станеться 24 грудня о 11:53 за Гринвічем (13:53 за Києвом)

Сонячний зонд Parker Solar Probe, який запустило NASA, напередодні Різдва наблизиться до поверхні Сонця на рекордно близьку відстань – 6,2 млн кілометрів. Це станеться 24 грудня о 11:53 за Гринвічем (13:53 за Києвом).

12 серпня 2018 року NASA запустило зонд Parker до Сонця, сподіваючись знайти відповіді на безліч запитань науковців про Всесвіт.

Згодом, 14 грудня 2021-го, агентство оголосило, що Parker Solar Probe успішно увійшов в атмосферу Сонця, опинившись на відстані близько 6,5 мільйонів миль (понад 10 мільйонів кілометрів) від поверхні зірки.

З того часу зонд продовжує рухатися по 21 орбіті навколо Сонця, використовуючи силу тяжіння Венери. Він є офіційно визнаним найшвидшим створеним людиною об’єктом, який досяг швидкості понад 635 тисяч кілометрів на годину.

Сьогодні, 24 грудня, зонд наблизиться до Сонця на рекордно близьку відстань 6,2 мільйона кілометрів. Швидкість апарату при цьому складе вражаючі 690 тисяч кілометрів на годину. "Те, що сонячний зонд Parker зробить напередодні Різдва цього року, справді не має собі рівних. Ми мріяли про цей момент понад 16 років", – сказав Нур Рауафі, науковий співробітник місії Parker Solar Probe. За його словами, ймовірно, це найближча відстань, на яку зможе наблизитися зонд. "Ми не зможемо наблизити апарат ближче до Сонця, тому що тепловий щит недостатньо великий, щоб захистити космічний апарат. Якщо підлетіти ближче, тіньовий конус теплового щиту буде вузьким, і потенційно частини космічного апарату будуть піддаватися впливу прямих сонячних променів – а це не те, що ми хочемо зробити", – зазначив Нур Рауафі. Не раніше 27 грудня сигнал радіомаяка сповістить команду про те, що Parker Solar Probe "пережив" свою подорож крізь сонячну атмосферу. Однак наукові дані та зображення не надходитимуть до нового року.

Parker допомагає вченим відгадати деякі з найбільших загадок Сонця, зокрема як виникає сонячний вітер, чому атмосфера гарячіша, ніж поверхня під нею, і як формуються корональні викиди маси – масивні хмари плазми, що проносяться крізь космос.

Цей проліт напередодні Різдва є першим з трьох рекордно близьких. Наступні два мають відбутися наступного року – 22 березня і 19 червня 2025-го. Очікують, що Parker знову опиниться на такій же відстані від Сонця.