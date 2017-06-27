США, Індія і Японія проведуть найбільші військові навчання в Індійському океані, - Трамп
Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендру Моді. Стенограму його виступу опублікувала прес-служба Білого дому.
"Партнерство в галузі безпеки між США і Індією - неймовірно важливе. Наші країни зазнали загроз, пов'язаних з тероризмом, і ми сповнені рішучості знищити терористичні організації і радикальну ідеологію, яка ними рухає", - заявив Трамп.
У свою чергу, глава уряду Індії підкреслив, що країни мають намір зміцнити військово-морську взаємодію з США. За його словами, Нью-Делі "високо оцінює" зміцнення свого оборонного потенціалу "за допомогою США".
Варто відзначити, що також Reuters повідомив про укладення контракту США з Індією про постачання з Вашингтону військово-транспортного літака С-17 і чотирьох двигунів вартістю в $366 млн.
Заяву про це було зроблено на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. За даними агентства, озброєння включає в себе систему скидання засобів радіоелектронного придушення, систему попередження про ракетний напад, а також радіовідповідачі.
За даними The Independent, Індія закуповує безпілотники для спостереження в Індійському океані, де в тому числі розміщено військово-морський флот КНР.
Нагадаємо, що в Одесі завершилася початкова конференція з планування українсько-американського навчання "Sea Breeze-2017", темою якого визначено проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні.
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