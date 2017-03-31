США не скасують санкції проти РФ до виконання Мінських угод і повернення Криму

Сполучені Штати Америки залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.

Відповідну заяву зробив державний секретар США Рекс Тіллерсон, який бере участь у зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє сайт Держдепу.

"Ми будемо продовжувати закликати Росію до виконання мінських зобов'язань. Санкції США залишаться поки Москва не скасує дії, які спричинили наші санкції. Ми з тривогою відзначаємо ескалації насильства уздовж лінії зіткнення і неодноразові напади на цивільну інфраструктуру підтримуваних Росією сепаратистських сил, що створює підвищений ризик гуманітарної катастрофи", - сказав Тіллерсон.

Він закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб зупинити насильство, припинити кампанію нападів та залякування спостерігачів ОБСЄ, і полегшити доступ для виконання їхньої роботи.

"Росія повинна зрозуміти, немає жодних підстав, щоб рухатися вперед по політичним аспектам Мінських угод поки не ми не побачимо незворотнього поліпшення ситуації в галузі безпеки", - сказав Тіллерсон.

Держсекретар США також підтвердив, що санкції, введені за анексію Криму, повинні залишатися в силі поки Росія не поверне півострів Україні.

Нагадаємо, що уряд Сполучених Штатів вирішив запровадити санкції проти ще восьми російських компаній через порушення ними національного законодавства США про нерозповсюдження відносно Ірану, КНДР та Сирії від 2009 року.