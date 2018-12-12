США не виключають втручання Росії у молдавські вибори
Про це дипломат заявив під час зустрічі з керівниками міста Бєльци, повідомляє "Укрінформ".
"Думаю, що втручання РФ у внутрішні справи інших країн - не рідкість. Як вам відомо, це сталося і під час виборів президента США. Ми вважаємо, що таке може статися і під час виборів у Молдові", - зазначив посол.
Американські дипломати активно працюють із молдавською владою, політичними партіями Молдови та їх лідерами, щоб проінформувати їх про накопичений США досвіді у сфері протидії втручанню ззовні у виборчі процеси.
Як повідомлялося, раніше про втручання Росії в парламентські вибори у Молдові заявили прем'єр-міністр країни Павел Філіпп і спікер парламенту Андріан Канду.
Нагадаємо, Конституційний суд Молдови вп’яте відсторонив Ігоря Додона з посади президента через його відмову підписати низку законів.
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