США оприлюднили деталі нового законопроекту про посилення санкцій проти Росії
Законопроект S. 3336 під назвою "Про посилення НАТО, боротьби з міжнародною кіберзлочинністю та накладення додаткових санкцій на Російську Федерацію" опублікований на сайті Конгресу, інформує "Європейська правда".
У разі прийняття відповідного закону резидентам США буде заборонено брати участь в операціях з новим держборгом РФ, випущеним через 180 днів після вступу закону в силу. Заборона буде поширюватися на всі держоблігації, а також похідні фінансові інструменти з терміном обігу понад 14 днів.
Сенатори пропонують ввести заборону на операції і заморозити власність у США "одного або кількох фінансових інститутів", зокрема російських банків ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а також Банк Москви.
Російські держбанки перебувають під секторальними санкціями з 2014 року, але ці санкції забороняють тільки залучення нового боргового та акціонерного фінансування в США. Нові пропозиції сенаторів передбачають неможливість для перерахованих банків стандартних доларових розрахунків через кореспондентські рахунки в банках США.
Також передбачається внесення поправок, які посилять контроль за структурою власності у випадку придбання нерухомості в США. Американські страховики, які спеціалізуються на титульному страхуванні, повинні будуть передавати інформацію про бенефіціарів компаній, які купують дорогу житлову нерухомість у країні.
Також, підписаний Дональдом Трампом військовий бюджет передбачає заморожування коштів на програму "Відкрите небо", що передбачає спостережні польоти військових над територією США та Росії.
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