США оприлюднили деталі нового законопроекту про посилення санкцій проти Росії

Сенатори Ліндсі Грем, Боб Менендес, Кору Гарднер, Бен Кардін, Джон Маккейн і Джин Шахін пропонують запровадити санкції проти російських держбанків і нових випусків держборгу РФ

Конгрес США опублікував текст законопроекту про нові санкції проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на доларові розрахунки для російських державних банків.

Законопроект S. 3336 під назвою "Про посилення НАТО, боротьби з міжнародною кіберзлочинністю та накладення додаткових санкцій на Російську Федерацію" опублікований на сайті Конгресу, інформує "Європейська правда".

У разі прийняття відповідного закону резидентам США буде заборонено брати участь в операціях з новим держборгом РФ, випущеним через 180 днів після вступу закону в силу. Заборона буде поширюватися на всі держоблігації, а також похідні фінансові інструменти з терміном обігу понад 14 днів.

Сенатори пропонують ввести заборону на операції і заморозити власність у США "одного або кількох фінансових інститутів", зокрема російських банків ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а також Банк Москви.

Російські держбанки перебувають під секторальними санкціями з 2014 року, але ці санкції забороняють тільки залучення нового боргового та акціонерного фінансування в США. Нові пропозиції сенаторів передбачають неможливість для перерахованих банків стандартних доларових розрахунків через кореспондентські рахунки в банках США.

Також передбачається внесення поправок, які посилять контроль за структурою власності у випадку придбання нерухомості в США. Американські страховики, які спеціалізуються на титульному страхуванні, повинні будуть передавати інформацію про бенефіціарів компаній, які купують дорогу житлову нерухомість у країні.

Також, підписаний Дональдом Трампом військовий бюджет передбачає заморожування коштів на програму "Відкрите небо", що передбачає спостережні польоти військових над територією США та Росії.