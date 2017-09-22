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США передали українським прикордонникам сучасне обладнання

Прикордонники отримали 30 монокулярів на загальну суму близько 150 тисяч доларів
Державна прикордонна служба отримала нове сучасне американське обладнання для технічного оснащення підрозділів.
США передали українським прикордонникам сучасне обладнання Фото: ДПСУ

Прикордонники відзначають, що це стало можливим завдяки співпраці з відділом із правоохоронних питань посольства США в Україні та спільним проектом міжнародної технічної допомоги.

"Сьогодні посольство США передало підрозділу спеціального призначення "Дозор" 30 монокулярів на загальну суму близько 150 тисяч доларів. Прикордонники почнуть використовувати цю нову техніку вже найближчими днями під час спільних із підрозділом Нацполіції КОРД навчань із проведення нічних операцій. У навчальному курсі візьмуть участь 15 співробітників "Дозору", 10 – КОРДу та 7 інструкторів прикордонно-митної служби США", – йдеться в повідомленні прес-центру ДПСУ.

У відомстві нагадують, що з початку 2017 року прикордонники-спецпризначенці отримали також спортивне обладнання для тренувань, засоби для проведення тренінгів, мішені, IT-обладнання, екіпірування та медичне обладнання.

Як повідомляв iPress.ua, у серпні київським рятувальникам 1-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України вручили 1500 комплектів захисного протипожежного одягу від уряду Німеччини.

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22 09 2017 18:57
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