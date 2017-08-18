Німецький уряд забезпечив українських рятувальників 1,5 тис комплектами спецодягу

Київським рятувальникам 1-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України вручили 1500 комплектів захисного протипожежної одягу від уряду Німеччини.

Також рятувальники отримали 930 сучасних дихальних апаратів з комплектуючими.

У церемонії передачі спорядження взяли участь заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслан Білошицький, заступник директора GIZ в Україні Фолькер Боде, керівник проекту Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями Крістіан Пошман і представники апарату ДСНС.

За словами Боде, це устаткування та обладнання є не тільки допомогою, а й свідченням підтримки і подяки за ту роботу, яку щодня виконують рятувальники ДСНС, повідомляє "Урядовий портал".

"У своїй роботі ви допомагаєте всім, хто цього потребує. Іноді - ціною власного життя. І це викликає велику повагу", - сказав Боде.

Зазначимо, Німеччина також надала Києву €280 тисяч на навчання чиновників в рамках проекту Kyiv Smart City 2020.

Як повідомляв iPress.ua, у квітні Міністерство оборони США передало Державній прикордонній службі України засоби військового радіозв'язку вартістю 21 мільйон доларів. Прилади надійшли в рамках спільного з урядом США проекту міжнародної технічної допомоги "Посилення можливостей Державної прикордонної служби України".