У США схвалили продаж Румунії артилерійських ракетних систем на $1,25 млрд
У повідомленні Агентства зі співпраці США в галузі оборони і безпеки йдеться, що метою є "підтримка зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США шляхом допомоги в поліпшенні безпеки союзника по НАТО", інформує "Радіо Свобода".
Інформацію про пропонований продаж Пентагон направив у Конгрес в четвер. Як правило, пропозиції про надання озброєнь союзникам по НАТО розглядаються в Конгресі США протягом 15 днів.
Надання цих озброєнь Румунії повинно "посилити її обороноздатність і допомогти протистояти регіональним викликам".
Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з ініціативою про відкриття у румунській столиці Бюро контррозвідки НАТО. Ініціатива президента про створення Бюро контррозвідки НАТО висунута в контексті виконання Румунією зобов'язань, взятих під час липневого 2016 року саміту Північноатлантичного альянсу у Варшаві, а також з метою зміцнення позицій НАТО у Південно-Східній Європі.
Блок НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму і вторгнення на схід України в 2014 році. Росія звинувачує НАТО у "розпалюванні напруги в регіоні".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків