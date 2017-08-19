У США схвалили продаж Румунії артилерійських ракетних систем на $1,25 млрд

Державний департамент США схвалив продаж Румунії 54 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов'язаного з ними обладнання на суму 1,25 млрд доларів.

У повідомленні Агентства зі співпраці США в галузі оборони і безпеки йдеться, що метою є "підтримка зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США шляхом допомоги в поліпшенні безпеки союзника по НАТО", інформує "Радіо Свобода".

Інформацію про пропонований продаж Пентагон направив у Конгрес в четвер. Як правило, пропозиції про надання озброєнь союзникам по НАТО розглядаються в Конгресі США протягом 15 днів.

Надання цих озброєнь Румунії повинно "посилити її обороноздатність і допомогти протистояти регіональним викликам".

Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з ініціативою про відкриття у румунській столиці Бюро контррозвідки НАТО. Ініціатива президента про створення Бюро контррозвідки НАТО висунута в контексті виконання Румунією зобов'язань, взятих під час липневого 2016 року саміту Північноатлантичного альянсу у Варшаві, а також з метою зміцнення позицій НАТО у Південно-Східній Європі.

Блок НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму і вторгнення на схід України в 2014 році. Росія звинувачує НАТО у "розпалюванні напруги в регіоні".