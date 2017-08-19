Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У США схвалили продаж Румунії артилерійських ракетних систем на $1,25 млрд

Мова йде про постачання 54 мобільних систем HIMARS
Державний департамент США схвалив продаж Румунії 54 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов'язаного з ними обладнання на суму 1,25 млрд доларів.
У США схвалили продаж Румунії артилерійських ракетних систем на $1,25 млрд Фото: U.S. army

У повідомленні Агентства зі співпраці США в галузі оборони і безпеки йдеться, що метою є "підтримка зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США шляхом допомоги в поліпшенні безпеки союзника по НАТО", інформує "Радіо Свобода".

Інформацію про пропонований продаж Пентагон направив у Конгрес в четвер. Як правило, пропозиції про надання озброєнь союзникам по НАТО розглядаються в Конгресі США протягом 15 днів.

Надання цих озброєнь Румунії повинно "посилити її обороноздатність і допомогти протистояти регіональним викликам".

Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з ініціативою про відкриття у румунській столиці Бюро контррозвідки НАТО. Ініціатива президента про створення Бюро контррозвідки НАТО висунута в контексті виконання Румунією зобов'язань, взятих під час липневого 2016 року саміту Північноатлантичного альянсу у Варшаві, а також з метою зміцнення позицій НАТО у Південно-Східній Європі.

Блок НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму і вторгнення на схід України в 2014 році. Росія звинувачує НАТО у "розпалюванні напруги в регіоні".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2017 10:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.