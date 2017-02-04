Румунія планує створити Бюро контррозвідки НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з ініціативою про відкриття у румунській столиці Бюро контррозвідки НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Створення на території нашої країни загону контррозвідки НАТО покликане сприяти зміцненню безпеки сил Альянсу в регіоні та протидії гібридним війнам", – прокоментували ініціативу в адміністрації президента Румунії.

Підкреслюється також, що ініціатива президента про створення Бюро контррозвідки НАТО висунута в контексті виконання Румунією зобов'язань, взятих під час липневого 2016 року саміту Північноатлантичного альянсу у Варшаві, а також з метою зміцнення позицій НАТО у Південно-Східній Європі.

Згідно із законодавством, парламент Румунії розгляне ініціативу президента у профільних комісіях, після чого це питання винесуть на обговорення на одному з пленарних засідань законодавчого органу.

Нагадаємо, Румунія відправить 120 військовослужбовців для поповнення бойової групи НАТО, яка буде розташована на території Польщі.