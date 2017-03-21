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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Румунські військові підсилять бойову групу НАТО в Польщі

Румунія збільшила витрати на оборону до 2% від ВВП
Румунія відправить 120 військовослужбовців для поповнення бойової групи НАТО, яка буде розташована на території Польщі.
Румунські військові підсилять бойову групу НАТО в Польщі Фото: gettyimages

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс за підсумками засідання Вищої ради оборони, передає Укрінформ із посиланням на власного кореспондента.

"..членами Вищої ради оборони було схвалено участь нашої країни у складі бойової групи НАТО на території Польщі: туди будуть направлені 120 військовослужбовців Національної армії Румунії", - заявив, зокрема, Йоганніс.

Президент Румунії також зазначив, що задоволений тим, що внаслідок збільшення бюджетних витрат на оборону (2% від ВВП), країна отримає можливість не тільки зміцнити обороноздатність і безпеку, а й реанімувати власне військово-промислове виробництво.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що в рамках операції зі зміцнення східного флангу НАТО Atlantic Resolve в Польщу прибули близько тисячі американських військовослужбовців, а також військова техніка.

Також у Міністерстві оборони Естонії повідомили про прибуття до країни британських та французьких солдатів у рамках посилення НАТО східних кордонів з Росією.

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21 03 2017 22:58
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