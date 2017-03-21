Румунські військові підсилять бойову групу НАТО в Польщі

Румунія збільшила витрати на оборону до 2% від ВВП

Румунія відправить 120 військовослужбовців для поповнення бойової групи НАТО, яка буде розташована на території Польщі.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс за підсумками засідання Вищої ради оборони, передає Укрінформ із посиланням на власного кореспондента.

"..членами Вищої ради оборони було схвалено участь нашої країни у складі бойової групи НАТО на території Польщі: туди будуть направлені 120 військовослужбовців Національної армії Румунії", - заявив, зокрема, Йоганніс.

Президент Румунії також зазначив, що задоволений тим, що внаслідок збільшення бюджетних витрат на оборону (2% від ВВП), країна отримає можливість не тільки зміцнити обороноздатність і безпеку, а й реанімувати власне військово-промислове виробництво.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що в рамках операції зі зміцнення східного флангу НАТО Atlantic Resolve в Польщу прибули близько тисячі американських військовослужбовців, а також військова техніка.

Також у Міністерстві оборони Естонії повідомили про прибуття до країни британських та французьких солдатів у рамках посилення НАТО східних кордонів з Росією.