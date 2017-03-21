Румунські військові підсилять бойову групу НАТО в Польщі
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс за підсумками засідання Вищої ради оборони, передає Укрінформ із посиланням на власного кореспондента.
"..членами Вищої ради оборони було схвалено участь нашої країни у складі бойової групи НАТО на території Польщі: туди будуть направлені 120 військовослужбовців Національної армії Румунії", - заявив, зокрема, Йоганніс.
Президент Румунії також зазначив, що задоволений тим, що внаслідок збільшення бюджетних витрат на оборону (2% від ВВП), країна отримає можливість не тільки зміцнити обороноздатність і безпеку, а й реанімувати власне військово-промислове виробництво.
Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що в рамках операції зі зміцнення східного флангу НАТО Atlantic Resolve в Польщу прибули близько тисячі американських військовослужбовців, а також військова техніка.
Також у Міністерстві оборони Естонії повідомили про прибуття до країни британських та французьких солдатів у рамках посилення НАТО східних кордонів з Росією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану