США порадили ХАМАСу зробити столицею Палестини передмістя Єрусалиму

США передбачає організацію столиці в Абу-Дісі і з'єднання його спеціальним мостом з районом Храмової гори

Адміністрація президента США виступає з пропозицією оголосити столицею Палестини Абу-Діс, передмістя Єрусалиму.

Інформація про це була доведена до палестинського руху ХАМАС, передає Anadolu.

"Недавнє рішення США по Єрусалиму є частиною безперервних спроб вирішити палестинське питання в рамках так званої "угоди століття"", – заявив глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія.

Також, за його словами, план США передбачає організацію столиці в Абу-Дісі і з'єднання його спеціальним мостом з районом Храмової гори, щоб гарантувати безперешкодний доступ мусульман в Єрусалим. Абу-Діс безпосередньо примикає до східної частини міста, де знаходяться основні святині – відстань від його центра до Храмової гори складає трохи більше одного кілометра.

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Крім цього, передбачається, що сам район Храмової гори буде розділений на три частини (для мусульман, іудеїв та християн). Також Ханія заявив, що комплексна пропозиція Вашингтона включає в себе налагодження ситуації в секторі Газа шляхом проведення політичних реформ. Додаткових деталей лідер ХАМАСу не навів.

Зазначимо, що раніше рух ХАМАС заявив про своє повне неприйняття рішення США про перенесення посольства в Єрусалим і пропонував розпочати у зв'язку з цим нову інтифаду (збройне повстання) проти Ізраїлю.

Нагадаємо, 21 грудня Генеральна Асамблея ООН голосувала за резолюцію, яка відкидає визнання Сполученими Штатами Єрусалима столицею Ізраїлю. Документ підтримали 128 держав.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.