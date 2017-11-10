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США разом з Південною Кореєю провели тренування бомбардувальників біля Корейського півострова

До навчань приєдналися японські сили
Збройні сили США у вівторок ввечері відправили два стратегічні бомбардувальники до Корейського півострова для проведення навчань.
США разом з Південною Кореєю провели тренування бомбардувальників біля Корейського півострова Фото: A.Gedrimo nuotr

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що бомбардувальники США ВВ-1Б вирушили з бази Гуам. Вони супроводжувалися двома південнокорейськими винищувачами F-15K.

Бомбардувальники відпрацювали удари по наземних цілях біля східного узбережжя Південної Кореї. Потім вони повторили маневри біля Китаю.

Також повідомляється, що до навчань приєдналися японські сили.

Як повідомлялося, в серпні Пхеньян заявив про те, що може запустити ракету по американському острову Гуам в Тихому океані.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що американська армія повинна бути готова до силової відповіді на провокації Північної Кореї.

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11 10 2017 07:58
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