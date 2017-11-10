ПОЛІТИКА НОВИНИЗбройні сили США у вівторок ввечері відправили два стратегічні бомбардувальники до Корейського півострова для проведення навчань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США разом з Південною Кореєю провели тренування бомбардувальників біля Корейського півострова
До навчань приєдналися японські сили
Фото: A.Gedrimo nuotr
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що бомбардувальники США ВВ-1Б вирушили з бази Гуам. Вони супроводжувалися двома південнокорейськими винищувачами F-15K.
Бомбардувальники відпрацювали удари по наземних цілях біля східного узбережжя Південної Кореї. Потім вони повторили маневри біля Китаю.
Також повідомляється, що до навчань приєдналися японські сили.
Як повідомлялося, в серпні Пхеньян заявив про те, що може запустити ракету по американському острову Гуам в Тихому океані.
Нагадаємо, що раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що американська армія повинна бути готова до силової відповіді на провокації Північної Кореї.
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