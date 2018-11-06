США розширили санкції проти Росії

До списку потрапили п'ять компаній і троє російських громадян

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти трьох громадян Росії і п'яти компаній, які відомство вважає пов'язаними з ФСБ.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США додав п'ять російських компаній і трьох російських громадян до переліку, передбаченого наказом 13694 "Блокування власності окремих осіб, причетних до суттєвої зловмисної кіберактівності", – йдеться в повідомленні.

Санкції були запроваджені зокрема на підставі прийнятого минулоріч закону про посилення режиму санкцій щодо РФ.

Стверджується, що компанії (Digital Security, ERPScan, Embedi, "Квант", "Дайвтехносервіс") і їх керівники (Олександр Трібун, Олег Чіріков, Володимир Каганський), проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку ФСБ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".