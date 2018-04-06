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Путін підписав закон про контрсанкції

Згідно із законом, російський уряд за рішенням президента зможе вводити заборону на ввезення будь-якої продукції або сировини, за винятком продукції, аналогів якої немає в Росії і країнах, які не підпадають під санкції
Президент Росії Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".
Путін підписав закон про контрсанкції Фото: inforesist.org

Фотокопію закону опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Заходи можуть застосовуватися щодо держав, організацій, які перебувають під їх юрисдикцією, а також посадових осіб та громадян.

Закон вступає в силу з дня офіційної публікації.

Рада федерації Росії схвалила законопроект про контрсанкції 30 травня.

Нагадаємо, що 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

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04 06 2018 21:21
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