Путін підписав закон про контрсанкції
Фотокопію закону опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
Заходи можуть застосовуватися щодо держав, організацій, які перебувають під їх юрисдикцією, а також посадових осіб та громадян.
Закон вступає в силу з дня офіційної публікації.
Рада федерації Росії схвалила законопроект про контрсанкції 30 травня.
Нагадаємо, що 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
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