Путін підписав закон про контрсанкції

Згідно із законом, російський уряд за рішенням президента зможе вводити заборону на ввезення будь-якої продукції або сировини, за винятком продукції, аналогів якої немає в Росії і країнах, які не підпадають під санкції

Президент Росії Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".

Фотокопію закону опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Заходи можуть застосовуватися щодо держав, організацій, які перебувають під їх юрисдикцією, а також посадових осіб та громадян.

Закон вступає в силу з дня офіційної публікації.

Рада федерації Росії схвалила законопроект про контрсанкції 30 травня.

Нагадаємо, що 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.