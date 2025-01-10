Сі направить високопоставленого представника Китаю на інавгурацію Трампа – FT

Посланник має провести переговори з командою Трампа.

Президент Китаю Сі Цзіньпін відправить на 47-му інавгурацію президента США Дональда Трампа високопоставленого представника країни.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Китай повідомив перехідній команді Трампа, що замість Сі на церемонії буде присутній китайський високопосадовець, зазначили ознайомлені з ходом переговорів.

Посланник також проведе перемовини із командою Трампа.

Дональд Трамп надіслав Сі Цзіньпіну незвичне запрошення відвідати його інавгурацію 20 січня на знак того, що має намір відновити взаємодію із китайським лідером на високому рівні, яку проводив під час своєї першої президентської каденції у Білому домі.

Виданн пиише, що Пекін намагається зменшити тертя із Вашингтоном, готуючись до можливої серйозної ескалації торговельної напруженості, тому китайським чиновникам було складно зустрітися із радниками Трампа напередодні виборів у США в листопаді, що викликало у Пекіна побоювання, що Вашингтон виявиться не готовим до будь-яких змін у відношенні Китаю.

Кілька співрозмовників сказали, що Сі може відправити на інавгурацію віцепрезидента Хань Чжена, який іноді заміняє його на церемоніях, а ще одни варіант – це міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Однак деякі радники Трампа хотіли б бачити на інавгурації члена Постійного комітету Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю Цай Ці, який має більше влади, ніж Хань чи Ван.

Крім того, є занепокоєння, що Трамп буде незадоволений, якщо на церемонію прибуде посланник лише на рівні Вана або Ханя, коли той запрошував Сі.

Financial Times додає, що присутність на заході будь-якого із китайських чиновників була б безпрецедентною, враховуючи, що раніше Китай представляв посол у Вашингтоні.

Цього тижня ми також писали, що Трамп заявив, що порозуміється із Сі Цзіньпіном.