Рада Федерації схвалила закон про заходи у відповідь на санкції проти Росії

Дії не повинні застосовуватися щодо життєво необхідних товарів, аналоги яких не виробляються в Росії

Члени Ради Федерації Росії схвалили новий закон "про контрсанкції проти держав, які здійснюють недружні дії щодо РФ". Документ набуде чинності після його офіційного опублікування.

Авторами цієї законодавчої ініціативи стали кілька депутатів на чолі зі спікером Держдуми РФ В'ячеславом Володіним. У нижній палаті парламенту документ ухвалили в остаточному читанні 22 травня, передають "РИА Новости".

Закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав" дає можливість уряду за рішенням президента РФ вводити відповідні обмеження проти "недружніх" держав чи організацій, зокрема припиняти співпрацю у різних галузях, забороняти ввезення чи вивезення певних товарів.

Конкретний перелік таких заходів визначає уряд. Однак ці дії не повинні застосовуватися щодо життєво необхідних товарів, аналоги яких не виробляються в Росії, а також щодо товарів, які громадяни ввозять для особистого користування, зазначається в документі.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії через ситуацію навколо Сирії. Однак, яки пишуть американські ЗМІ, президент США Дональд Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії.