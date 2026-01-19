Мерц хоче переконати США відмовитися від планів щодо Гренландії

Голова німецького уряду наголосив на необхідності дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенітету Гренландії та Данії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує переконати США дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.

Про це заявив голова німецького уряду, пише The Guardian.

Мерц зазначив, що хоч він і поділяє "довгострокову" стурбованість США безпекою в Арктиці, не можна ігнорувати той факт, що раніше США там мали "понад 30 000" військовослужбовців, а зараз їх "менше 200". Це показує, що навіть американський аналіз загроз "не такий драматичний, як це зараз представляють".

Канцлер уточнив, що це не означає, нібито ситуація не може загостритися в найкоротші терміни в майбутньому, тому європейським союзникам по НАТО важливо робити більше для захисту регіону, який "безумовно" отримуватиме більше уваги в найближчі роки.