Мерц хоче переконати США відмовитися від планів щодо Гренландії

19 січня 2026, 17:31
Мерц хоче переконати США відмовитися від планів щодо Гренландії
Wikipedia
Голова німецького уряду наголосив на необхідності дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенітету Гренландії та Данії.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує переконати США дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
 
Про це заявив голова німецького уряду, пише The Guardian.
 
Мерц зазначив, що хоч він і поділяє "довгострокову" стурбованість США безпекою в Арктиці, не можна ігнорувати той факт, що раніше США там мали "понад 30 000" військовослужбовців, а зараз їх "менше 200". Це показує, що навіть американський аналіз загроз "не такий драматичний, як це зараз представляють".
 
Канцлер уточнив, що це не означає, нібито ситуація не може загостритися в найкоротші терміни в майбутньому, тому європейським союзникам по НАТО важливо робити більше для захисту регіону, який "безумовно" отримуватиме більше уваги в найближчі роки.
 
Голова німецького уряду наголосив на необхідності дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенітету Гренландії та Данії. Як запевнив Мерц, він зробить усе можливе, щоб переконати США не порушувати їх. Оскільки це "спричинить подальші наслідки, зокрема для співпраці в рамках НАТО". Він розраховує, що проблему вдасться вирішити дипломатичним шляхом.
 
Окремо канцлер згадав відправку німецьких солдатів на територію Гренландії.
 
"США не могли бути здивовані місією до Гренландії, оскільки вона заздалегідь обговорювалася в Раді НАТО в присутності представника США", - сказав він.
 
За його словами, розвідувально-ознайомча місія була виконана за графіком.

 

