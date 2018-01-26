США розширили санкції проти Росії
Серед фізичних осіб до санкційного списку потрапили як громадяни РФ, так і громадяни України, причетні до діяльності так званих "ЛНР і "ДНР. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.
До списку, зокрема, потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці Міненерго РФ Євген Грабчак, глава "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.
У числі компаній, що потрапили під санкції: ТОВ "ПО" Кірішинефтеоргсинтез "(входить у ВАТ "Сургутнафтогаз"), "Сургутнефтегазбанк", страхове товариство "Сургутнафтогаз ", ще кілька дочірніх підприємств "Сургутнафтогазу"", який вже знаходиться під секторальними санкціями.
Також під санкції потрапили ЗАТ "ВО Технопромекспорт", "Силові машини" "Ленгіпронефтехім", ТОВ "Медіа-Інвест", ТОВ "Новгороднефтепродукт", "Сургутмебель", "Калінінграднефтепродукт", "Псковнефтепродукт" , "Тверьнефтепродукт", "Радгосп "Червішевскій".
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що і Росія, і США прагнуть до поліпшення відносин, але дії РФ щодо України заважають цьому.
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