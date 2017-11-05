США розширюють заборону на перевезення ноутбуків у ручній поклажі
Шість американських і європейських чиновників заявили, що очікують від Міністерства внутрішньої безпеки США заяви з цього приводу найближчим часом, але відмовилися називати конкретну дату, повідомляють Reuters і телеканал Fox.
Прес-секретар цього відомства Дейв Лапан заявив, що плани поширити обмеження на регіони крім Близького Сходу існують, але остаточного рішення про нові заходи ще не прийнято.
"Ми продовжуємо оцінювати ймовірні загрози і обговорюємо їх з представниками авіакомпаній і іншими зацікавленими сторонами", - зазначив він.
За даними Fox, нова заборона може торкнутися країн Західної Європи.
Як відомо, в березні США ввели заборону на перевезення ноутбуків у ручній поклажі для рейсів із 10 аеропортів в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Катарі та Туреччині через стурбованість про те, що за допомогою ноутбуків у салон можуть пронести бомбу. Подібні обмеження незабаром ввела і Великобританія.
За даними агентства, зараз чиновники в США обговорюють, як зменшити ризик пожеж через провезення в багажі сотень ноутбуків з літій-іонними батареями.
Міжнародна організація цивільної авіації з 1 квітня заборонила перевезення комерційних партій літій-іонних акумуляторів у вантажних відсіках на пасажирських рейсах доти, доки не буде розроблено вогнестійку упаковку. Заборона, яка набула чинності 1 квітня, торкнулася всіх країн-членів організації.
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