США вводять нові санкції проти Росії через справу Скрипалів
У Держдепі пояснили, що внаслідок застосування отруйної речовини "Новачок" у британському Солсбері РФ порушила міжнародне право. Згідно із законом 1991 року застосування якою-небудь країною біологічної та хімічної зброї тягне обмежувальні заходи з боку США, інформує Reuters.
Крім того, в Держдепі заявили, що якщо Росія протягом трьох місяців не надасть гарантій, що не буде використовувати хімічну зброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, тоді на неї чекає другий етап санкцій.
Санкції стосуються заборони на експорт в РФ товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою.
Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, зокрема й ті, що використовуються в авіаційній галузі.
Нагадаємо, що 4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері був отруєний раніше засуджений в Росії за шпигунство на користь Лондона екс-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль. Разом з ним постраждала його донька Юлія. У Великобританії заявили, що росіяни отруїли Скрипалів речовиною нервово-паралітичної дії "Новачок", яку розробляли в СРСР і РФ.
18 травня стало відомо, що Сергій Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня.
Британія вважає, що російські спецслужби кілька місяців стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями, перш ніж вони були отруєні в Солсбері.
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