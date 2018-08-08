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США вводять нові санкції проти Росії через справу Скрипалів

Санкції набудуть чинності 22 серпня
Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції щодо Росії через інцидент із застосуванням хімічної зброї у британському Солсбері.
США вводять нові санкції проти Росії через справу Скрипалів Фото: gettyimages.com

У Держдепі пояснили, що внаслідок застосування отруйної речовини "Новачок" у британському Солсбері РФ порушила міжнародне право. Згідно із законом 1991 року застосування якою-небудь країною біологічної та хімічної зброї тягне обмежувальні заходи з боку США, інформує Reuters.

Крім того, в Держдепі заявили, що якщо Росія протягом трьох місяців не надасть гарантій, що не буде використовувати хімічну зброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, тоді на неї чекає другий етап санкцій.

Санкції стосуються заборони на експорт в РФ товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою.

Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, зокрема й ті, що використовуються в авіаційній галузі.

Нагадаємо, що 4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері був отруєний раніше засуджений в Росії за шпигунство на користь Лондона екс-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль. Разом з ним постраждала його донька Юлія. У Великобританії заявили, що росіяни отруїли Скрипалів речовиною нервово-паралітичної дії "Новачок", яку розробляли в СРСР і РФ.

18 травня стало відомо, що Сергій Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня.

Британія вважає, що російські спецслужби кілька місяців стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями, перш ніж вони були отруєні в Солсбері.

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08 08 2018 23:43
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