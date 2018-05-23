Донька Сергія Скрипаля – Юлія Скрипаль – дала перше інтерв'ю після отруєння.

Зокрема, як повідомляє Reuters, Юлія Скрипаль заявила, що після отруєння 20 днів перебувала в комі.

"Нам дуже пощастило, що ми вижили після цього замаху. Наше одужання було повільним і дуже болісним", – цитує її слова Reuters.

Скрипаль зазначила, що зараз допомагає доглядати за своїм батьком. Вона додала, що в майбутньому сподівається повернутися в Росію.

Reuters повідомляє, що зв'язалися з Юлією Скрипаль через британську поліцію. Дівчина спілкувалася з журналістами з Лондона, її точне місцезнаходження їм невідоме. Вона зробила заяву російською, після чого надала її письмову копію, написану від руки російською та англійською мовами.

"Я намагаюся змиритися з руйнівними змінами в собі – як фізичними, так й емоційними", – заявила Скрипаль.



Фото: reuters.com

Нагадаємо, колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію знайшли непритомними у британському місті Солсбері в березні 2018 року.

Великобританія заявила, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Британська влада звинуватила у причетності до отруєння Росію і вислала понад 20 російських дипломатів. Аналогічні заходи вжили й інші західні країни; загалом було оголошено про видворення понад 150 російських дипломатичних співробітників.

Росія заявила про непричетність до отруєння і теж відповіла висилкою іноземних дипломатів.

Про те, що Юлія Скрипаль прийшла до тями, медики повідомили в кінці березня.

Про поліпшення стану її батька стало відомо у квітні. 18 травня Сергія Скрипаля виписали з лікарні.