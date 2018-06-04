Скрипаль більше не перебуває у критичному стані, - ЗМІ

Екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані

"Отруєний колишній російський шпигун Сергій Скрипаль більше не в критичному стані - госпіталь Солсбері", - повідомляє Reuters у Twitter.

Відзначимо, що за словами медиків, стан здоров'я Юлії Скрипаль, доньки російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, "швидко поліпшується".

Також Юлія Скрипаль зробила першу офіційну заяву після того, як вийшла з коми, через ймовірне отруєння.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.