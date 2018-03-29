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Лікарі зазначають, що стан доньки Скрипаля "швидко поліпшується", - ВВС

Сам екс-шпигун досі у важкому стані
Стан здоров'я Юлії Скрипаль, доньки російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, "швидко поліпшується".
Лікарі зазначають, що стан доньки Скрипаля "швидко поліпшується", - ВВС Фото: Yuri Senatorov via REUTERS

Про це повідомляє BBC з посиланням на лікарів.

Зазначається, що стан Юлії Скрипаль вже не оцінюється лікарями як критичний.

Після спроби отруєння та госпіталізації екс-розвідника Скрипаля та його доньки минуло 4 тижні.

Sky News з посиланням на лікарню, у якій перебуває донька Скрипаля, повідомляє, що її стан покращився завдяки лікуванню.

"Я рада повідомити про поліпшення стану Юлії Скрипаль, її організм добре сприйняв лікування, однак вона продовжує отримувати експертну клінічну допомогу цілодобово", - зазначила головний лікар лікарні Крістін Бланшард.

Сергій Скрипаль як і раніше перебуває у важкому, але стабільному стані, додали в лікарні.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Як зазначає британський суддя, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові у постраждалих, токсин військового класу, яким отруїли Скрипаля і його дочку, може привести їх до розумової недієздатності.

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29 03 2018 17:56
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