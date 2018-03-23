Скрипалі могли отримати незворотні пошкодження мозку через отруєння

Вони перебувають під потужними заспокійливими і нездатні спілкуватися

Токсин військового класу, яким отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочку, може привести їх до розумової недієздатності.

Про це заявив британський суддя, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові у постраждалих, пише Reuters.

Лондонський суд дозволив взяти зразки крові у Скрипалів для вивчення інспекторами з хімічної зброї, щоб підтвердити висновок британської дослідницької лабораторії Портон-Дауна, яка ідентифікувала хімічну речовину як частину групи "Новачок".

Згідно з рішенням суду, неназваний лікар, який лікує Скрипалів, повідомив, що вони перебувають під потужними заспокійливими і нездатні спілкуватися, і що неможливо оцінити, коли і в якій мірі вони зможуть відновити розумові здібності.

"Точний ефект впливу на їх довгострокове здоров'я залишається неясним, хоча медичні тести показують, що їх розумова здатність може бути порушена до невідомого і досі невстановленого ступеня", - сказав суддя Девід Вільямс.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.