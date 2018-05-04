Юлія Скрипаля зробила першу заяву після отруєння

Донька екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія зробила першу офіційну заяву після того, як вийшла з коми, через ймовірне отруєння.

Відповідна заява опублікована на сайті поліції Лондона.

"Я прокинулась більше тижня тому і з радістю можу сказати, що мої сили відновлюються. Дякую за інтерес до мене і за численні послання доброї волі, які я отримала. Я хочу подякувати всім, хто сприяв моєму одужанню і особливо хотілося б згадати людей з Солсбері, які прийшли мені на допомогу, коли ми з батьком опинилися недієздатними", — зазначила Скрипаль.

Стрипаль також подякувала співробітникам лікарні. Однак, щодо обставин отруєння донька екс-розвідника не повідомила.

"Я сподіваюся, що ви будете поважати моє особисте життя і життя моєї сім'ї в період мого одужання", — додала Скрипаль.

29 березня повідомлялося, що донька екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля Юлія у лікарні Британії прийшла до тями та може говорити.

66-річний громадянин Росії Сергій Скрипаль потрапив до лікарні з важким отруєнням 4 березня. З ним була його донька. Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння Скрипаля.

Полковника військової розвідки РФ на пенсії Сергія Скрипаля у 2006 році засудили до 13 років ув'язнення за шпигунство на користь Британії. Його визнали винним у передачі Секретній розвідці Британії свідчень російських агентів, які працювали під прикриттям в ЄС.

Екс-розвідника звільнили в межах обміну між США і Росією у 2010 році. Його помилував тодішній президент РФ Дмитро Медведєв. Тоді Росія, крім Скрипаля, вислала в США Ігоря Сутягіна, Олександра Запорізького і Геннадія Василенка. Водночас зі США вислали 10 звинувачених у шпигунстві на користь РФ громадян, серед яких була Анна Чапман. Незабаром Скрипаль отримав політичний притулок у Великій Британії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.