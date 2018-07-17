США виділять на укріплення обороноздатності України $100 млн, − Полторак
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр оборони України Степан Полторак.
"Міністр оборони США після прийняття закону про національну безпеку, після аналізу, який вони провели з реформування ЗС, зазначив, що найближчим часом США нададуть допомогу Україні для зміцнення обороноздатності української армії, для поставки озброєння, техніки, оснащення на 100 млн доларів", – зазначив Полторак.
Раніше Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону "Про бюджет США на 2019 на потреби національної оборони", який передбачає виділення Україні 250 млн дол. $50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.
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