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США виділять на укріплення обороноздатності України $100 млн, − Полторак

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Сполучені штати Америки найближчим часом нададуть Україні допомогу в зміцненні обороноздатності на 100 млн доларів.
США виділять на укріплення обороноздатності України $100 млн, − Полторак Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"Міністр оборони США після прийняття закону про національну безпеку, після аналізу, який вони провели з реформування ЗС, зазначив, що найближчим часом США нададуть допомогу Україні для зміцнення обороноздатності української армії, для поставки озброєння, техніки, оснащення на 100 млн доларів", – зазначив Полторак.

Раніше Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону "Про бюджет США на 2019 на потреби національної оборони", який передбачає виділення Україні 250 млн дол. $50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

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17 07 2018 08:40
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