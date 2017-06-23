США вимагають від Росії припинити залякування ОБСЄ на Донбасі

Офіційний Вашингтон закликав Росію вплинути на підконтрольних їй сепаратистів на Донбасі з метою припинення ними залякування і насильства по відношенню до членів місії ОБСЄ.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані тривожними тенденціями насильства і переслідувань на сході України з боку підконтрольних Росії сепаратистів, які відбуваються по відношенню до беззбройних цивільних членів СММ ОБСЄ", -заявила представник Державного департаменту США Хізер Науерт, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, останній з таких інцидентів з переслідуванням, погрозами і пострілами в бік автомобілів місії ОБСЄ стався 20 червня. Вона нагадала, що перед цим мала місце трагічна загибель в квітні цього року громадянина США, який служив парамедиком в СММ, коли його транспортний засіб було підірвано на території, контрольованій сепаратистами.

"Ми закликаємо Росію використовувати свій вплив, щоб припинити цю кампанію залякування і виконувати її зобов'язання щодо забезпечення вільного, безперешкодного та безпечного доступу для спостерігачів ОБСЄ", - заявила Науерт.

Вона також наголосила на необхідності досягнення стійкого і довгострокового припинення вогню "для полегшення людських страждань і створення простору для прогресу в реалізації Мінських домовленостей".

Заступник голови місії Александер Хуг заявив, що спостерігачі СММ ОБСЄ внаслідок інциденту у Ясинуватій не постраждали, проте перебувають у шоковому стані.