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Бойовики "ДНР" вчинили напад на спостерігачів ОБСЄ
Деталей сутички не повідомляється
Фото: Reuters
Про це повідомляє місія ОБСЄ в Україні.
"Озброєні члени т.з. "ДНР" вчинили жорстокий напад на неозброєних цивільних спостерігачів. Деталі будуть у нашому оперативному звіті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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20 06 2017 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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