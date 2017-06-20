Бойовики "ДНР" вчинили напад на спостерігачів ОБСЄ

Озброєні бойовики "ДНР" вчинили напад на неозброєних цивільних спостерігачів.

Про це повідомляє місія ОБСЄ в Україні.

"Озброєні члени т.з. "ДНР" вчинили жорстокий напад на неозброєних цивільних спостерігачів. Деталі будуть у нашому оперативному звіті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.