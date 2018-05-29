США запровадять нові митні обмеження на китайські товари
Рішення адміністрації Дональда Трампа ухвалене в той час, як між Китаєм та США тривають торговельні переговори, метою яких є зменшення дефіциту торгівлі між країнами, - повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу Білого дому.
Крім цього, США запровадять інвестиційні обмеження для китайських підприємств, які Вашингтон підозрює у порушенні інтелектуального права.
Раніше Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що на час проведення переговорів з Китаєм про торгівлю між країнами, США не запроваджуватимуть нових митних обмежень.
Торговельні відносини між США та Китаєм були одним з пріоритетних питань передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Щороку Китай продає товарів до США на понад 300 мільярдів доларів більше, ніж купує американської продукції.
Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).
Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.
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