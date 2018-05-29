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США запровадять нові митні обмеження на китайські товари

Також США запровадять інвестиційні обмеження для китайських підприємств
До 15 червня 2018 року Вашингтон оприлюднить список китайських товарів вартістю приблизно 50 мільярдів доларів, щодо яких запровадять додаткові 25% мита.
США запровадять нові митні обмеження на китайські товари Фото: gettyimages.com

Рішення адміністрації Дональда Трампа ухвалене в той час, як між Китаєм та США тривають торговельні переговори, метою яких є зменшення дефіциту торгівлі між країнами, -  повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу Білого дому.

Крім цього, США запровадять інвестиційні обмеження для китайських підприємств, які Вашингтон підозрює у порушенні інтелектуального права.

Раніше Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що на час проведення переговорів з Китаєм про торгівлю між країнами, США не запроваджуватимуть нових митних обмежень.

Торговельні відносини між США та Китаєм були одним з пріоритетних питань передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Щороку Китай продає товарів до США на понад 300 мільярдів доларів більше, ніж купує американської продукції.

Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).

Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.

 

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29 05 2018 18:27
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