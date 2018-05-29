США запровадять нові митні обмеження на китайські товари

До 15 червня 2018 року Вашингтон оприлюднить список китайських товарів вартістю приблизно 50 мільярдів доларів, щодо яких запровадять додаткові 25% мита.

Рішення адміністрації Дональда Трампа ухвалене в той час, як між Китаєм та США тривають торговельні переговори, метою яких є зменшення дефіциту торгівлі між країнами, - повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу Білого дому.

Крім цього, США запровадять інвестиційні обмеження для китайських підприємств, які Вашингтон підозрює у порушенні інтелектуального права.

Раніше Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що на час проведення переговорів з Китаєм про торгівлю між країнами, США не запроваджуватимуть нових митних обмежень.

Торговельні відносини між США та Китаєм були одним з пріоритетних питань передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Щороку Китай продає товарів до США на понад 300 мільярдів доларів більше, ніж купує американської продукції.