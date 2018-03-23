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Китай запровадить тарифи на $3 млрд у відповідь на рішення Трампа

Рішення було ухвалено владою Китаю у відповідь на нові американські мита на сталь та алюміній
У Китаї оголосили про запровадження додаткових мит на американські товари у відповідь на запровадження американцями мит на сталь та алюміній.
Китай запровадить тарифи на $3 млрд у відповідь на рішення Трампа Фото: reuters.com

Ідеться про запровадження тарифів на американські товари на суму 3 мільярди доларів. Це рішення було ухвалено владою Китаю у відповідь на нові американські мита на сталь та алюміній, - повідомляє Bloomberg. 

Згідно з рішення Міністерства торгівлі, Китай накладе 25% митного збору на американську свинину та алюміній, а також 15% на американську металургійну продукцію, фрукти та вино.

За інформацією Bloomberg, оголошений список товарів не є вичерпним. Головною ціллю майбутніх торговельних обмежень КНР може стати компанія Boeing Co. Так, президент Китаю може скасувати замовлення компанії на суму 38 мільярдів доларів.

Крім цього, під загрозою потенційних китайських тарифів знаходиться американська технологічна продукція та сектор послуг.

Раніше повідомлялося, що Білий дім готується до введення мит на китайські товари на суму $60 млрд.

Також Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набудуть чинності 23 березня. З переліку країн поки що виключені Мексика та Канада.

 

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23 03 2018 14:25
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